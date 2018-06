Stabilizzati gli utlimi 4 (quattro) lavoratori LSU del Comune di Campagna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’atto di sottoscrizione dei contratti con assunzione a far data dal 1° luglio 21018 è l’importante conclusione di un percorso, difficile e complesso, iniziato da tempo, che ha visto coinvolti questa O. S. con i compagni della sede CGIL di Campagna, l’ex Assessore Remo CUBICCIOTTI ed il Sindaco Roberto MONACO. E’ solo grazie ad un percorso sinergico di fattiva e costruttiva collaborazione tra i soggetti istituzionali succitati, che si è potuto raggiungere un risultato ad alta valenza sociale e di respiro Provinciale. Perché in una fase di grande difficoltà economica per gli Enti Locali e di attacchi, quasi sempre “gratuiti” alle OO. SS., l’operazione portata a termine sul Comune di Campagna, dimostra che la serietà, l’impegno ed il sacrificio alla fine sono sempre premiati dal risultato. Ciò che è stato realizzato a Campagna e che si spera possa essere di esempio anche per altri Comuni della nostra Provincia vede oggi 4 (quattro) famiglie raggiungere un obiettivo atteso da ca. 25 anni, con cui poter cominciare a sognare un futuro fatto di serenità e stabilità economica. Salerno, 22 giugno 2018 Il Segretario generale Angelo DE ANGELIS Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 412/91, la trasmissione della presente nota ha valore ufficiale. Firmata in originale