Stabilizzazione dei lavoratori in Salerno Pulita: l'incontro tra sindacati e Comune in Prefettura

Si è tenuto ieri pomeriggio, in Prefettura, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell'assessore all'Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno, l'incontro richiesto dalle Organizzazioni Sindacali Cgil, Fiadel e Filas, in merito alla continuità occupazionale per i lavoratori stabilmente impiegati da almeno cinque anni, alla data del 31 dicembre 2015, nei servizi di spazzamento e raccolta differenziata.

La posizione del Comune

La posizione del Comune di Salerno è che tale continuità venga assicurata nel rispetto dell'articolo 43 della regionale 14/2016, così come novellato nell'agosto 2018 dalla legge regionale numero 29, ed in conformità al parere reso dall'avvocatura regionale in data 26/9/2018. Tale operazione, che determinerebbe il subentro dei lavoratori all'interno della società Salerno Pulita, dovrà essere eseguita senza costi aggiuntivi e quindi nell'invarianza della spesa.

Parla il sindaco Napoli