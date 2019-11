Luci d'Artista, la Cgil: "Concorso pubblico per i precari di Salerno Mobilità"

Da anni, con l’inizio dell’evento Luci d’Artista, la società Salerno Mobilità, per gestire le aree di sosta ed i parcheggi si avvale di lavoratori somministrati. Si tratta di giovani istruiti, laureati, con master, formati nel corso degli anni – ricordiamo che hanno conseguito l’abilitazione ad ausiliari al traffico, e ad ascensorista – che, con grande professionalità ed impegno hanno apportato negli anni un valido contributo alla gestione ed alla riuscita della kermesse supportando l’organico in forza all’Azienda.

Dopo anni di precariato è giunto il momento di dare stabilità e di aprire all’opportunità per un concorso pubblico– cosa ormai possibile con lo sblocco dei turn over – creando così un’occasione di rilancio occupazionale per il nostro territorio.