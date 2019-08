Stage presso il Settore Tributi: il Comune pubblica il bando

Il Comune di Salerno ha attivato due progetti formativi e otto borse di studio per consentire a giovani laureati in giurisprudenza ed in economia - al massimo in numero di otto contemporaneamente - di svolgere uno stage presso il Settore Tributi dell'Ente.

Info utili

Gli interessati dovranno far pervenire istanza al "Comune di Salerno - Settore Tributi - presso Palazzo di Città Ufficio Archivio Generale, via Roma 84100 Salerno" mediante consegna a mano oppure a mezzo raccomandata del servizio postale oppure a mezzo agenzia di recapito autorizzata con l'indicazione, sulla busta chiusa e sigillata, a pena di esclusione, della dicitura "Stage presso Settore Tributi". E' ammessa la presentazione dell'istanza a mezzo PEC all'indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.salerno.it L'istanza dovrà pervenire entro le ore 12 del 18 settembre 2019.