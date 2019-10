Stage tributi e avvocatura al Comune di Salerno: ecco gli idonei

Il Comune di Salerno ha pubblicato la graduatoria dei candidati allo stage settore tributi, annualità 2019-2020. Attivati due progetti di stage - otto borse di studio - per consentire a giovani laureati in giurisprudenza ed economia e commercio. Stage anche per avvocatura