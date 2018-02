Bracconaggio e reati ambientali: il bilancio della stagione venatoria

La stagione venatoria è stata caratterizzata da numerosi e gravi incidenti di caccia. Una situazione che a fine dicembre ha fatto contare 25 morti e 58 feriti. La vera piaga è stato il bracconaggio: sono state registrate uccisioni di specie protette, detenzione illegali o gravi maltrattamenti ai danni di animali selvatici, molti dei quali durante la stagione di caccia.

Il bilancio

In Campania il lavoro delle Guardie Volontarie del Wwf è stato costante e capillare, vigilando aree e difendendo l’avifauna protetta dagli interessi illeciti di bracconieri e mercanti di specie animali. Un impegno costante durante tutto il 2017 che ha prodotto una serie di dati relativi alle attività svolte nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Tutti i sequestri sono stati effettuati dai Carabinieri dei Comandi provinciali, dai Carabinieri Forestali, che sono stati chiamati dalla Guardie Volontarie. Soddisfazione è stata espressa dal Delegato per la Campania del Wwf Italia, Piernazario Antelmi, che ha voluto sottolineare la gravità del fenomeno del bracconaggio nella nostra regione, contrastato dal quotidiano impegno delle forze dell’ordine e delle Guardie Volontarie: “Purtroppo i numeri in aumento dei reati contestati e delle vittime di caccia fanno ritenere che il bracconaggio sia in aumento nonostante il numero dei cacciatori sia in flessione anno per anno - ha commentato -. Quello che più preoccupa é che la maggior parte dei reati a danno della fauna selvatica e dell' ambiente sia commessa all'interno di aree protette regionali o nazionali”. Il responsabile regionale della Guardie Volontarie del Wwf, Alessandro Gatto ha ringraziato "le Guardie Volontarie che con spirito di servizio ed abnegazione effettuano un lavoro preziosissimo teso alla tutela della natura. Un lavoro gratuito che fa bene a tutta la nostra collettività".

I dati

In provincia di Salerno, dal 29 maggio al 12 dicembre 2017, i volontari della vigilanza WWF hanno effettuato controlli, multe e sequestri penali ad Eboli, Montecorvino Rovella, Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino, Casalvelino, Vallo della Lucania, Angri, Agropoli, Mercato San Severino. Recuperati 2 esemplari di Riccio, 1 di Falco Pellegrino, 1 esemplare di Falco Pecchiaiolo, 2 esemplari di Martin Pescatore, 2 esemplari di Poiana, 6 esemplari di Cardellino, 2 esemplari di Gheppio, 2 esemplari di Gabbiano reale, 1 esemplare di Ghiandaia, 1 esemplare di Civetta, 2 esemplari di Gabbiano Comune, 1 esemplare di Albanella Reale, 1 esemplare di Allocco, 1 esemplare di Papera, 1 esemplare di Pispola, 1 esemplare di Rondone, 1 esemplare di Cuculo.