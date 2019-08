Stalking ad Agropoli: 52enne condotto in carcere, il provvedimento

Aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura, per un 52enne, residente nel comune di Orria e già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I carabinieri di Agropoli hanno eseguito il provvedimento restrittivo che scaturisce dalle condotte persecutorie messe in atto dall'uomo ai danni di una donna straniera.

Il fatto

L’arrestato inviava diversi sms alla vittima dal contenuto apertamente intimidatorio, minacciandola inoltre affinché ritirasse le denunce sporte nei suoi confronti. Una sera del mese di luglio, inoltre, dopo un incontro con la donna a bordo dell’auto dell’arrestato, quest’ultimo, durante il tragitto di ritorno verso l’abitazione della denunciante, ha imboccato una stradina isolata nel comune di Agropoli cercando di baciarla, ma la vittima è riuscita a difendersi. Lo stalker è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania.