Lasciata dall'amante invia le loro foto hard alla moglie: stalker condannata

Dopo la fine della relazione “clandestina” con un uomo sposato del quale si era innamorata alla follia, una donna ha deciso di vendicarsi. Prima con pedinamenti e telefonate ossessive, poi inviando sul telefonino della moglie di lui le immagini dei loro incontri hard.

Il processo

Per questo una donna di 42 anni è stata condannata a nove mesi di reclusione per le accuse di stalking e minaccia nei confronti dell’uomo residente nella Piana del Sele. Il patteggiamento è stato deciso ieri dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Salerno Annamaria Zambrano davanti al quale la vittima si è costituita parte civile. L’uomo, esasperato, non ne poteva più delle minacce della sua amante che voleva continuare, a tutti i costi, la loro relazione. E così l'ha denunciata.