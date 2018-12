Insegue l'ex fidanzata in auto, da Cava a Salerno: arrestato uno stalker

Agenti della Sezione Volanti della Polizia in azione: è stato arrestato un uomo, S.V. 50enne, in quanto, nonostante fosse già destinatario di un ammonimento del Questore per atti persecutori, continuava a molestare e minacciare l'ex fidanzata, procurandole ansia e paura. I poliziotti sono intervenuti in via Sant’Eremita, dove la donna è stata inseguita dall’ex fidanzato a bordo di un'auto, da Cava dei Tirreni fino a Salerno: vani, i tentativi di seminarlo. La vittima è rimasta in continuo contatto telefonico con l’operatore della Sala Operativa, consentendo così agli equipaggi delle Volanti di raggiungerla in tempi brevissimi.

L'intervento

Alla vista delle Volanti l’uomo ha tentato una precipitosa fuga, ma è stato bloccato dagli agenti. Presso gli uffici di polizia la vittima ha sporto denuncia, raccontando di essere perseguitata da un’immotivata gelosia dell’uomo che aveva iniziato a seguirla ed a molestarla anche sul luogo di lavoro.

L'arresto

L'uomo, dunque, dopo gli accertamenti, è stato messo in manette e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: ora è ai domiciliari presso la sua residenza, in attesa dell’udienza di convalida.