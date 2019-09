Perseguita e minaccia una donna: arrestato 42enne di Scala

E' stato messo in manette dai carabinieri di Ravello, un 52enne di Scala, accusato di atti persecutori ai danni di una 42enne che non contraccambiava il suo interesse. Dopo l'ennesimo rifiuto della donna, il 52enne l'ha aggredita verbalmente, minacciandola con una bottiglia di vetro.

L'arresto

L'uomo, già noto per atti disturbo alla quiete pubblica come riporta Il Vescovado, è stato colto in fragranza e arrestato.