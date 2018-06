Stalking a Nocera: scatta il divieto di avvicinamento per una 50enne

Si è conclusa l'indagine, su un caso di stalking, coordinata dalla Procura della Repubblica: gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno dato esecuzione ad un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di una “stalker”, accusata di una serie di atti persecutori nei confronti di un uomo residente a Nocera.

L'accusa

La donna, una cinquantenne residente a Scafati, nel corso del 2017, per motivi sentimentali, aveva messo in atto molestie telefoniche ai danni di un coetaneo di Nocera Inferiore. Così, nell’ottobre del 2017, il Questore, su richiesta dell’interessato, aveva emesso nei confronti della donna la misura dell’Ammonimento. Ciò nonostante la 50enne, nel periodo compreso tra i mesi di marzo e maggio 2018, ha continuato con atti persecutori innalzando il livello di lesività con intimidazioni, con ripetute minacce per l'uomo e alcuni familiari.

Il divieto di avvicinamento

La Procura della Repubblica di Nocera inferiore, sulla base delle denunce presentate, ha pertanto richiesto l’emissione di

un provvedimento cautelare e il Giudice delle Indagini preliminari ha disposto di divieto di avvicinamento e di frequentazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, provvedimento notificato stamattina.

La segnalazione

Intanto, nell'ambito dei controlli alle persone pregiudicate e sottoposte a misure restrittive, nel corso di una perquisizione effettuata con l’ausilio di unità cinofile antidroga, in un’abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino, è stato sorpreso un giovane agli arresti domiciliari con 2 grammi di Hashish, detenuti per uso personale. Il giovane sarà segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti e psicotrope e contemporaneamente sarà chiesto un aggravamento della misura detentiva per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.