Stalking a Polla, minacce alla ex con i bisturi: condannato un 55enne

E' stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, un uomo di 55 anni, pregiudicato, residente a Polla. A.V. è stato messo in manette per stalking. Già era arrestato a settembre dello scorso anno dai Carabinieri della Stazione di Polla per aver perseguitato la sua ex-compagna di 45 anni.

Il fatto

Per lo stalker erano scattati gli arresti domiciliari: la misura cautelare era arrivata al termine di una indagine dei Carabinieri di Polla, a seguito alla denuncia della compagna dell’uomo. L'uomo che non si rassegnava alla fine della loro relazione, in una circostanza, dopo averle sbarrato la strada con la propria auto, era entrato nella vettura della vittima, armato di due bisturi, minacciandola di sfregiarla. Ora è stato condannato.