Stalking, il racconto di Priscilla Salerno e l'invito alle donne: "Denunciate, non fatevi intimorire"

“Donne, denunciate, non fatevi intimorire da nessuno, soprattutto da chi vi sta vicino, anche se nel mio caso il soggetto in questione è un mitomane con precedenti”. Lo ha detto Priscilla Salerno dopo essere riuscita a liberarsi di un finto agente che inventando fantomantiche ospitate tv, addirittura Sky e Mediaset, non voleva altro che avvicinarsi in maniera molesta all’attrice.

Il racconto

Lo riporta Le Cronache: “Mi aveva addirittura proposto una campagna pubblicitaria per Intimissimi, poi fortunatamente il mio unico e vero agente Davide Gambin mi ha avvisato sui precedenti penali del soggetto che è arrivato addirittura a seguirmi sotto casa a Verona tanto che la sua presenza ha allarmato anche i miei vicini”. “Sono state due settimane di inferno – continua la salernitana – con la scusa del Grande Fratello quest’uomo è riuscito ad avvicinare i ragazzi del mio staff che fidandosi, avendo poi l’uomo mostrato credenziali attendibili, poi dimostratesi false, gli lasciano il mio numero. Da quel momento è stato un delirio: decine di telefonate, messaggi, mail, con bugie sempre più grandi, addirittura una campagna pubblicitaria di Intimissimi, Mediaset Premium, dopo due ore la sua credibilità è diventata pari a zero, mille appuntamenti, mille serate. Mi ha costretto a chiudere il telefono per giorni, poi fortunatamente il mio agente Davide ha preso le redini della situazione in mano ed è riuscito ad allontanare questo individuo che per avvicinarsi ha iniziato a stalkerare anche i miei amici". Infine, l'invito alle donne: "Qualsiasi tipo di violenza, denunciatela, non abbiate paura. La vita è più importante della vergogna”.