Stalking, perseguita noto chirurgo plastico: nei guai una donna

Ha perseguitato per circa 4 anni, attraverso i social, il chirurgo plastico Rocco Carfagna, fratello della parlamentare salernitana. Ora, L.R., circa 45 anni, laziale, dovrà difendersi dalle accuse di molestie e diffamazione. Il pubblico ministero della Procura di Salerno, Roberto Penna, ha chiesto la citazione diretta a giudizio a carico della donna.

Il fatto

Come riporta Le Cronache, la denuncia da parte del medico salernitano è stata presentata qualche mese fa, dopo aver subito per anni, molestie e accuse da parte della donna la quale non ha lesinato di attaccare anche la compagna dello stesso. La donna dopo aver inoltrato le richieste di amicizia ai profili facebook privato e professionale del camice bianco ha iniziato a inondarlo di messaggi. Con la creazione di falsi profili, L.R. in più occasioni ha pubblicato sulla bacheca della “sua vittima” frasi ingiuriose, ipotizzando che il medico amasse uscire solo con donne con un corpo perfetto. Dopo aver subito minacce dal 2013 al 2017, la vittima, dunque, ha deciso di rivolgersi alla magistratura affinchè venisse posta la parola fine al disagio. La Procura dopo aver aperto un fascicolo ha smascherato la donna che ora è chiamata a difendersi.