Minaccia di scioglierla nell'acido e tenta di strangolarla: nei guai stalker salernitano

Verrà processato per aver minacciato di sciogliere nell'acido la sua ex fidanzata. E' accusato di stalking e maltrattamenti, un 37enne salernitano che non è riuscito ad accettare la fine della sua relazione con una ragazza di Cava de' Tirreni, vittima anche di minacce e aggressioni da parte dell'uomo.

Il fatto

Il 37enne avrebbe anche provato a strangolare la donna, causandole in un'occasione 10 giorni di prognosi. L’uomo, dunque, sarà processato con la formula del rito immediato. Incubo finito per la giovane cavese.