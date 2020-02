Viola il divieto di avvicinamento: arrestato 53enne a Scala

Carabinieri di Amalfi in azione, ieri: è stato tratto in arresto uomo di Scala di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti di una 43enne.

Il provvedimento

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno, come riporta Il Vescovado, è scaturito dalle numerose violazioni segnalate ed accertate dai Carabinieri della Stazione di Ravello, che in più occasioni hanno sorpreso M.M. nelle vicinanze del luogo di lavoro della donna, vittima di molteplici atti persecutori da parte dell'uomo, e che per gli stessi fatti era già stato arrestato lo scorso settembre. Poi l'obbligo di non avvicinarsi alla persona offesa e ai suoi familiari, nonché il divieto di sostare nei pressi del bar gestito dalla signora. L'uomo è finito ai domiciliari.