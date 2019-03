Stalking: scatta la sorveglianza speciale per un 42enne salernitano

Per la prima volta, scatta la sorveglianza speciale a carico di uno stalker. Il Questore di Salerno ha, infatti, proposto l’applicazione della misura di prevenzione, con divieto di soggiorno nel comune di Salerno, per la durata di un anno, nei confronti di Z.D., pregiudicato 42enne, ritenuto socialmente pericoloso in quanto più volte autore di atti persecutori ai danni della ex convivente e, da ultimo, arrestato nello scorso mese di febbraio dalla Polizia e sottoposto alla custodia in carcere.

La misura

Il tribunale di Salerno, l'11 marzo, ha accolto la proposta avanzata dal Questore sulla base della rapida ed accurata istruttoria da parte degli agenti della Divisione Anticrimine della Questura. La misura, fortemente innovativa, è stata disposta per la prima volta in provincia di Salerno, in applicazione della riforma tesa ad arginare il fenomeno della violenza di genere, ampliando la platea dei destinatari delle misure di prevenzione, includendo gli “stalker.