Adescava minorenni sui social: cyberstalker di Battipaglia arrestato per violenza sessuale

E' stato arrestato stamattina, dalla Polizia Giudiziaria su delega della Procura di Salerno, insieme agli agenti Battipaglia, D.M. 37enne con precedenti, di Battipaglia, per violenza sessuale aggravata, atti persecutori e violazione di domicilio aggravata. I fatti risalgono al maggio del 2017 e hanno visto come vittime due giovani, di cui una minore all'epoca dei fatti, residenti in Campania. Le indagini sono state avviate a febbraio scorso, dopo la segnalazione dell'Asl e sono proseguite ascoltando le testimonianze delle due vittime, nonchè di persone informate sui fatti, con l'acquisizione di documentazione medico-sanitaria e l'analisi dei tabulati telefonici, oltre che intercettazioni che hanno fornito riscontri sui fatti contestati a D.M.

Il sistema

In particolare, l'uomo, attraverso Facebook, Instagram e Grindr è entrato in contatto con giovanissimi, o minorenni o appena maggiorenni, instaurando relazioni sentimentali e sessuali, con modalità subdole e prevaricatrici, per poi commettere violenza sessuale, atti persecutori, tra appostamenti, pedinamenti, danneggiamenti, percosse e minacce ed anche con cyberstalking, con l'uso di profili social apparentemente riconducibili alle vittime, per diffamarli e renderli degli emarginati, con la diffusione di informazioni, foto e dati sensibili . Trovati, nella perquisizione, anche i cellulari usati dall'uomo che saranno analizzati per individuare altre vittime contattate tramite il web. M.D. ha anche pubblicato sul suo profilo Facebook un certificato medico attestante la sua negatività al test dell'HIV, certificato falso in realtà.