Di Caprio, McConaughey e Phelps cenano al "Buondormire" di Palinuro

Le star di Hollywood fanno tappa in provincia di Salerno e restano estasiate dal Cilento. L’altra sera, infatti, Leonardo di Caprio, Matthew McConaughey e Michael Phelps hanno cenato in una splendida baia nei pressi della spiaggia del Buondormire a Palinuro.

La curiosità

Arrivate su lussuoso yacht di settanta metri – rivela Infocilento - le star americane hanno fatto il loro ingresso nella baia del Buondormire accolti con riservatezza dai padroni di casa Felice e Maria Francesca Merola, amici da anni di Vivi Nevo tra i più importanti produttori cinematografici americani. Il capitalista statunitense di origini israeliane è innamorato di Palinuro e ogni anno organizza serate con i suoi amici vip nei posti più esclusivi.

Leonardo di Caprio era accompagnato dalla giovanissima fidanzata, la modella Camilla Morrone sbarcata con mamma Lucilla Sola da tempo compagna di Al Pacino. Matthew McConaughey era con la moglie, in ottima compagnia anche il campione di nuoto. Le star hanno apprezzato la semplicità e la genuina dei piatti a base di pesce, il tutto accompagnato da vino e bollicine italiane. A fine serata lo spettacolo di fuochi d’artificio sullo sfondo del Coniglio. Per il rientro hanno preferito una bella nuotata per raggiungere lo yacht sotto gli occhi attenti dei marinai.