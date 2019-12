“Start Light Dance Salerno”, balli di coppia dell'800 in scena a Salerno

Tanta curiosità, questa sera, a Salerno, per il secondo appuntamento di “Start Light Dance Salerno”. Lo spettacolo di danze di coppia, standard e latino, è andato in scena - come mostrano le foto di Antonio Capuano - in Piazza Giancamillo Gloriosi, nel popoloso quartiere di Torrione sotto la guida artistica del maestro Mimmo Borgo.

L'esibizione

L’iniziativa, partita venerdì scorso in Piazza Caduti Civili di Brescia a Pastena e fortemente voluta dalla consigliera comunale Paola De Roberto, ha visto esibirsi dei bravissimi ballerini in danze dell’800 a cura dell’associazione “il Contrapasso”.