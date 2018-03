Startup Weekend Salerno: il progetto presentato all'Università

Stamattina all'Università degli Studi di Salerno è stato presentato "Startup Weekend Salerno 2018", la tre giorni dedicata all'imprenditoria innovativa, promossa in collaborazione con Confindustria Salerno - Gruppo Giovani Imprenditori. La manifestazione si svolgerà nel cuore della vita universitaria, cioè presso le residenze studentesche del Campus.

I numeri

Il format coinvolgerà 150 nazioni, 2900 progetti in tutto il mondo, una community di 193.000 startupper. "I dati testimoniano che c’è voglia di impresa, c’è voglia di confrontarsi e di competere - dice il Rettore Aurelio Tommasetti - Sul versante del trasferimento tecnologico il nostro Ateneo sta facendo tanto. Vogliamo realizzare un progetto di qualità che connetta in modo sempre più saldo l’università, la ricerca, l’impresa e il territorio. Nel nostro Campus i saperi lavorano in sinergia e a stretto contatto. Molte giovani realtà imprenditoriali presenti nel nostro Incubatore Spin-off sono frutto dell’intreccio dei diversi ambiti disciplinari e del lavoro di squadra che ne viene fuori. Continueremo a impegnarci in questo senso, per soddisfare al meglio e in modo sempre più mirato le esigenze di innovazione e sviluppo espresse dall'attuale tessuto produttivo, sociale ed economico".