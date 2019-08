Agropoli, l'ascensione della stazione resta chiuso: la denuncia

Ancora disagi alla stazione ferroviaria di Agropoli-Castellabate dove l’ascensore resterà chiuso fino al mese di ottobre.

La polemica

A denunciare tale disservizio è il presidente di “ViviCilento” Emanuel Rocco con un post su Facebook: “Grazie Rete Ferroviaria Italiana per averci regalato questo disservizio ad agosto. Per quanto impegno possa metterci ognuno di noi, basta solo un anello della catena rotto che si pregiudica la tenuta degli altri. È impensabile che l'unico ascensore della stazione ferroviaria di Agropoli - Castellabate sia ridotto in queste condizioni e chissà da quanto tempo. Vi giuro, il Cilento vale molto di più della strafottenza di Rfi”. Una situazione davvero incresciosa che sta provocando malumori da parte di residenti e turisti.