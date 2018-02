Stazione Duomo, arrivano i tornelli contro i "furbetti" del biglietto

Sono arrivati i tornelli anche alla stazione della metropolitana “Duomo” situata in via Vernieri a Salerno. Come mostra la fotografia di Antonio Capuano, diversi, i nuovi dispositivi di Ferrovie dello Stato per scongiurare l’inciviltà.

Curiosità, dunque, per la novità che, dopo Cava de’ Tirreni, si appresta a diventare un valido deterrente per chi non acquista il biglietto anche a Salerno.