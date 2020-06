L'onda di Rocco: l'attore Papaleo in visita alla Stazione Marittima

Un testimonial inaspettato ha fatto visita stamattina alla Stazione Marittima di Salerno: il turista per caso Rocco Papaleo s’è fatto immortalare in compagnia dello staff, prima con l’amministratore delegato di Salerno Stazione Marittima Orazio De Nigris e poi con Roberto Lumino, proprietario di Bahr, il salotto ricettivo della struttura al Molo Manfredi.

I dettagli

Un sorriso e uno scatto. Con semplicità e disponibilità, con una battuta e senza darsi arie - pollice alzato e mascherina per un attimo spostata dal viso - Papaleo si è trattenuto anche in compagnia di Livio Collina e Davide Galano, i due insostituibili e infaticabili operatori di Salerno Stazione Marittima che torna finalmente ad essere al centro delle rotte turistiche. Visitata a sorpresa dall’attore, regista, sceneggiatore e showman lucano che in questi giorni sta riscoprendo le bellezze della Campania e della provincia di Salerno.