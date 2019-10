Dramma a Stella Cilento, resta schiacciato dal trattore: muore 57enne

Ancora una tragedia in provincia di Salerno. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 57 anni, N. B, di professione medico, residente a Battipaglia ma originario di Stella Cilento, è deceduto mentre si trovava in un terreno di proprietà della sua famiglia.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri pare che il 57enne stesse utilizzando il trattore quando, improvvisamente, è rimasto schiattato dal mezzo che si è ribaltato. L’incidente si è verificato in località Droro. Oltre ai carabinieri, che hanno avviato le indagini, sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno cercato di salvargli la vita. Ma, purtroppo, per N.B non c’è stato nulla da fare.