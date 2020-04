Lutto nel Cilento: il piccolo "Chicco" vola tra gli angeli del cielo

Cilento a lutto per la scomparsa del piccolo Francesco, detto “Chicco”, il bambino di Stella Cilento, di appena cinque anni, che da tempo combatteva contro una brutta malattia (tumore maligno). Nelle ultime ore, purtroppo, è volato in cielo facendo sprofondare in un immenso dolore i suoi familiari. All’ospedale “Gaslini” di Genova era stato sottoposto a chemioterapie e ad un intervento necessario per evitare la paralisi.

La solidarietà

Numerose le iniziative organizzate nei comuni cilentani per sostenere anche economicamente la famiglia per fare fronte alle spese mediche. L’ultima speranza dei genitori era quella di portarlo in America per sottoporlo a delle cure sperimentali. Oggi, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere e il piccolo Chicco è volato tra gli angeli del cielo.