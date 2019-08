Stelle cadenti: il clou è previsto tra il 12 e il 13 agosto

La notte del 10 agosto è passata ma è tra stasera e domani che si verificherà il picco di visibilità delle Perseidi. Tra il 12 e il 13 agosto, infatti, una pioggia di stelle, complice anche il cielo limpido, sarà visibile volgendo gli occhi verso il cielo.

Le stelle cadenti

Le stelle cadenti, conosciute popolarmente come “Lacrime di San Lorenzo”, saranno visibili fin dal tramonto per buona parte della notte ed in particolare poco prima dell’alba. Come è noto, le meteore d’agosto sono generate dai detriti di polveri lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e che si avvicina alla Terra ogni 135 anni. Tutti con il naso all'insù.