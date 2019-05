Masso si stacca dal costone e colpisce un'auto: conducente in ospedale

Tragedia sfiorata, domenica sera, nel piccolo comune di Stio, dove un masso di grosse dimensioni è improvvisamente caduto sulla carreggiata che conduce all’ingresso del piccolo paese cilentano.

La dinamica

Il masso ha colpito un’automobile guidata da un residente del posto. Per fortuna, quest’ultimo, no ha riportato gravi ferite ma è stato, comunque, trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucani per accertamenti. La notizia ha fatto subito il giro della comunità che, da tempo, è preoccupata del crollo frequente di massi e pietre lungo quel tratto di strada.