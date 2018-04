Stir al collasso a Battipaglia, emergenza rifiuti nei comuni: l'ira dei sindaci

E’ emergenza rifiuti in diversi comuni della provincia di Salerno. Sono decine i camion che attendono di conferire presso lo Stir di Battipaglia, mentre i sindaci sono costretti a sospendere la raccolta.

La crisi

Questa volta il caos si basa essenzialmente sulla situazione della crisi in cui versa la società provinciale (messa in liquidazione) Eco Ambiente, gestore dello Stir , che è arrivata ad avere un debito superiore a 8 milioni e 247 mila euro. Sembra, infatti, che abbia un credito di oltre 25 milioni di euro con tutti i 158 comuni del territorio salernitano. Tale situazione sta comportando il blocco della lavorazione presso l'impianto della zona industriale.

La mappa

I maggiori disagi si stanno verificando, tra gli altri, nei comuni di Agropoli, Battipaglia, Eboli, Pontecagnano Faiano, Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri, Nocera Inferiore, Olevano sul Tusciano, Vietri sul Mare.

I sindaci

Inevitabile la protesta dei primi cittadini. Cecilia Francese (Battipaglia) invia una lettera al Prefetto: "Il Comune di Battipaglia da questa vicenda riceve una plurima penalizzazione derivante sia dalla impossibilità di conferire i rifiuti allo Stir, sia dall’impossibilità di procedere alla raccolta del pattume, sia dal transito e dallo stazionamento dei camion di immondizia che restano fermi nel territorio comunale in attesa di poter effettuare il conferimento, sia perché i mezzi della società in house Alba rimangono inspiegabilmente in fila insieme a quelli degli altri comuni, mentre da tempo immemorabile essi hanno la precedenza rispetto a tutti gli altri". Massimo Cariello (Eboli) ha fatto visita all'impianto: "Ho verificato personalmente il mancato rispetto sia nella prelazione di conferimento riconosciuta al nostro Comune, sia per le somme dovute a ristoro. Ho riscontrato una fila lunghissima di mezzi in attesa delle operazioni di sversamento, segno di un’organizzazione da rivedere e nella quale la prelazione del Comune di Eboli non viene rispettata. Mentre ho chiesto al Commissario Liquidatore una riunione urgente per definire la controversia del ristoro e per sottolineare come l’80% dei mezzi attraversi le strade del Comune di Eboli, da domani Eboli affronterà l’emergenza rifiuti senza gravare sui suoi cittadini, utilizzando l’area dell’isola ecologica comunale per i rifiuti del comparto indifferenziato". Ernesto Sica (Pontecagnano): "Mi sono già adoperato presso le autorità preposte per denunciare la grave situazione auspicando un ripristino del servizio in tempi brevissimi".

L'interrogazione

Ad interessarsi della questione è il deputato e questore della Camera di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli che annuncia: "E’ inaccettabile che siano i cittadini di Battipaglia a pagare le conseguenze dell’incapacità dell’amministrazione provinciale di Salerno nella gestione dei rifiuti. Nelle prossime ore - conferma - depositerò un’ interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente per accertare i motivi che hanno spinto la società provinciale, EcoAmbiente, cui è affidata la gestione dell’ex impianto Stir, a bloccare il conferimento dei rifiuti indifferenziati del Comune di Battipaglia”.