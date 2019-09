Stir di Battipaglia: “Fattore di Pressione”, approvato il criterio localizzativo

Si è tenuta stamattina alla Provincia di Salerno, la riunione urgente convocata dall’EDA per adottare i necessari provvedimenti per la tutela dell’ambiente e approvazione del criterio localizzativo “Fattore di Pressione” e relativa convocazione del Consiglio Provinciale. Presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, il Presidente dell’EDA Salerno, Giovanni Coscia, il Direttore Generale dell’EDA Salerno, Bruno Di Nesta, il Consigliere Provinciale Delegato all’Ambiente, Fausto Vecchio, e il Presidente dell’ASI Salerno, Antonio Visconti.

“Abbiamo concordato unanimemente di chiedere, in primis, la convocazione di una conferenza di servizi istruttoria presso la Regione Campania, per la quale abbiamo già avuto, per le vie brevi, la disponibilità del Vice Presidente, On. Fulvio Bonavitacola. Inoltre, avendo il Sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, chiesto la convocazione di un Consiglio Provinciale sull’argomento, ho ricordato che sono già previsti due Consigli Provinciali, uno il 26 ed uno il 30 settembre c.a. durante i quali sarà discussa l’adozione del provvedimento del criterio localizzativo in base all’art. 197 lett. D del Codice dell’Ambiente, così come da Delibera notificata dal Comune di Battipaglia alla Provincia di Salerno.

Nelle more della convocazione della conferenza di servizi istruttoria da parte dei competenti Uffici Regionali ed elaborazione della delibera provinciale oggetto della questione, viene individuata come data certa il 30 settembre c.a., entro la quale il Consiglio Provinciale si impegna ad adottare il provvedimento suindicato.”