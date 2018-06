Stir di Battipaglia, l’appello del Sindaco di Santa Marina alla Regione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Preoccupato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato per la situazione di caos allo Stir di Battipaglia, si dichiara pronto a chiedere l’intervento della Regione con una nota al Presidente De Luca e al Vicepresidente e Assessore all’Ambiente Bonavitacola.

“Abbiamo difficoltà allo Stir di Battipaglia- spiega il primo cittadino di Santa Marina- non riusciamo a smaltire i rifiuti in maniera regolare e questo mi preoccupa molto, non soltanto per adesso, poiché anche se con grande difficoltà stiamo cercando di sopperire e di rimediare a questa situazione disagevole, la mia apprensione è specialmente rivolta al periodo estivo, non vorrei che il Golfo di Policastro e il Vallo di Diano si trovassero a gestire una situazione di emergenza in un periodo in cui i turisti arrivano numerosi. Il nostro è un territorio che vive di turismo, proprio per questo bisogna avere maggiore attenzione nel mantenere i nostri meravigliosi luoghi puliti e decorosi, una situazione del genere sarebbe disastrosa e comprometterebbe in maniera seria l’economia della stagione estive che è ormai alle porte. Il mio appello va al Governatore e al Vice Governatore affinché pongano rimedio a questa situazione di disagio prima che inizi la bella stagione”.