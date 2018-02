"Sto inseguendo il furgone che mi hanno rubato": agenti in azione sul raccordo, ma è caos

Giungono le precisazioni della Questura, dopo le news pubblicate in merito all’intervento delle Volanti e alla presunta aggressione dei poliziotti nei confronti di Tony Della Pia, candidato del movimento Potere del Popolo. Come si legge sulla nota, l'8 febbraio, un cittadino italiano, 30enne, aveva segnalato al 112 di aver riconosciuto da alcuni adesivi e ammaccature il proprio furgone, rubato nel maggio dello scorso anno. Il giovane aveva detto anche di essersi messo al seguito dello stesso veicolo.

Le precisazioni

Dopo poco, gli equipaggi di tre volanti raggiungevano il furgone lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, fermandolo. All’interno era presente oltre al conducente, un’altra persona. Gli agenti scesi dalle auto, hanno invitato più volte le due persone a scendere dal furgone per l’identificazione e il controllo del mezzo. Mentre il passeggero, dopo ripetuti inviti, è sceso, il conducente urlando, si è rifiutato di farlo, ostinandosi a non fornire documenti. Dopo alcuni minuti, un operatore, in prossimità dello sportello del conducente, notando l’uomo, insofferente alle richieste, abbassarsi come se volesse recuperare un oggetto custodito sotto il sedile, lo ha afferrato per il braccio facendolo scendere dal veicolo: entrambi sono caduti a terra. Così, l’uomo ha tentato con violenza di divincolarsi e solo grazie all’intervento di altri agenti, è stato definitivamente trattenuto, convincendosi pertanto ad assumere un atteggiamento collaborativo. Solo all’esito dell’identificazione l’uomo ha detto di essere candidato alle prossime elezioni politiche. Infine, l’agente della Polizia si è recato presso l’ospedale di Salerno dove gli è stata riconosciuta una prognosi di 10 giorni, per le lesioni riportate. Del fatto, è stata informata la competente Autorità Giudiziaria.