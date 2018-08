Caos sanità, stop alle analisi nei centri privati salernitani

Stop alle prestazioni sanitarie nei centri privati, per esaurimento dei budget, a Salerno e in provincia. A confermarlo, in un colloquio con La Città, è il presidente nazionale di Federlab Gennaro Lamberti che dice: “Non ci sono più risorse fino alla fine dell'anno”.

La denuncia

La situazione sta diventando sempre più difficile: “Ci troviamo nella condizione che sono finite le prestazioni per il terzo trimestre a Napoli, e a Salerno addirittura per tutto l’anno. I cittadini salernitani non avranno più l'assistenza convenzionata fino al primo gennaio 2019. Gli errori della programmazione sanitaria sono macroscopici, lo diciamo da anni, l’ultima è stata fatta nel 2001, quindi è chiaro che sono sottostimate le disponibilità economiche ». Il presidente di Federlab rammenta di non aver ancora firmato i contratti per il 2018, “perché non è stata prodotta ancora la delibera che definisce i tetti di spesa”.

Nel mirino finisce la Regione Campania: “Non è arrivata nessuna risposta, è un muro di gomma. Oltre ai soliti proclami con cui si dice di aver risolto tutti i problemi, non si è fatto un bel niente”. A Salerno la situazione “è perfino peggiore di Napoli, perché l’Asl - spiega il presidente - non ha adottato la trimestralizzazione dei tetti di spesa, in pratica ha fatto lavorare i centri i primi 6 mesi. Una diversa distribuzione, né migliore né peggiore. Ma anche il fatto che da una provincia all’altra si abbiano differenze non fa che acuire le problematiche del cittadino”.