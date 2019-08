Stop anche a diabetologia: esami a pagamento in provincia di Salerno

Arriva una nuova brutta notizia per i salernitani: stop alla diabetologia. Da domani – riporta Il Mattino – saranno chiuse le convenzioni per tutti gli esami nei centri privati della provincia. Si sono esauriti, infatti, i tempi di spesa un mese prima dalla scadenza naturale. Per gli utenti, a questo punto, l’unica alternativa è aspettare il nuovo via libera, in programma dall’1 ottobre prossimo, o inserirsi nelle liste d’attesa degli ambulatori e dei presidi ospedalieri pubblici.

I disagi

Sette giorni fa è stata la volta dei laboratori di analisi, che furono bloccati anticipatamente e frenarono anche chi voleva approfittare degli ultimi giorni di apertura delle convenzioni per effettuare le analisi del sangue e delle urine.