Esami di sangue e urine: stop anticipato alle convenzioni

Inizio di settimana amaro per tanti salernitani: arriva lo stop alle convenzioni per effetturare gli esami del sangue e delle urine. L’Asl di Salerno, infatti, ha inviato una mail ai laboratori accreditati con cui annuncia la sospensione anticipata al 17 agosto rispetto a quella prevista la scorsa settimana del 23 agosto.

I disagi

In pratica gli utenti devono pagare di tasca propria l’intero importo della prestazione sanitaria richiesta, non potendo più usufruire delle convenzioni; in alternativa devono inserirsi nelle liste d’attesa degli ambulatori pubblici. La branca dei laboratori di analisi si unisce a quelle per le quali gli esami diagnostici e le visite specialistiche erano già bloccate, come cardiologia e radiologia (9 agosto) oltre medicina nucleare (20 luglio).