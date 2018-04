Stop agli sprechi di acqua a Casalbuono: scattano i divieti

Stop agli sprechi di acqua a Casalbuono: è scattata, infatti, un'ordinanza del sindaco Attilio Romano per il divieto, fino al 31 ottobre prossimo, di utilizzare l’acqua potabile per irrigazione di orti, giardini, superfici a verde o ancora per il lavaggio di cortili o piazzali o di veicoli da parte di privati cittadini.

L'invito

La cittadinanza, dunque, è stata invitata a farne un uso razionale e responsabile. Per i trasgressori previste sanzioni tra i 50 e i 250 euro. In vista dell'estate, il primo cittadino è corso ai rimedi preventivi, per evitare disagi più significativi.