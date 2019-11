Nuova astensione dalle udienze in Trubunale a dicembre: la nota

Nuovo sciopero per gli avvocati: come rende noto la Camera penale salernitana, a seguito di Delibera della Giunta dell’UCPI, datata 06 novembre, è stata proclamata una nuova astensione dalle udienze che si terrà dal giorno 2 al 6 dicembre.

La decisione di una nuova astensione si è resa necessaria a seguito dei mancati riscontri da parte del Ministro della Giustizia rispetto alle sollecitazioni avanzate dall’UCPI di intervento, finalizzato alla revoca dell’entrata in vigore (01 gennaio 2020) della Legge che abolirà l’istituto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Per rendere concreta e visibile la protesta dei penalisti italiani, l’UCPI ha organizzato dal 2 al 6 dicembre una “Maratona Oratoria Nazionale per la verità sulla prescrizione”, che si terrà a Roma in Piazza Cavour, per informare incessantemente la pubblica opinione sui reali contenuti di una riforma sciagurata che renderà il Processo Penale senza fine e colpirà in modo irrimediabile i diritti fondamentali di tutti i cittadini. La Camera Penale Salernitana ha già formulato all’UCPI la sua disponibilità alla partecipazione.