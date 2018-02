Albanella, stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro dopo le ore 22

Stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro per asporto dopo le 22: lo ha stabilito una ordinanza del Comune di Albanella, guidato dal sindaco Renato Josca, a tutela della salvaguardia dell’incolumità pubblica. Le multe per i trasgressori partono da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500. Il divieto resta in vigore durante le ore notturne, fino alle 7 del mattino. La somministrazione di bevande, tra cui alcolici e superalcolici, in contenitori di vetro sarà consentita unicamente all’interno dei locali e delle loro aree di pertinenza.

Le dichiarazioni del sindaco Renato Josca