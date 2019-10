Addio alla Polizia Municipale davanti alle scuole: l'appello dei genitori

Addio alla Polizia Municipale davanti alle scuole di Salerno: come riporta Il Mattino, si è svolto ieri al Comune un vertice tra i rappresentanti sindacali dei vigili urbani, con l’assessore alla mobilità, Domenico De Maio, l’assessore al bilancio, Luigi Della Greca, e il comandante dei vigili, Antonio Vecchione, in vista dell’evento Luci d’artista.

L'annuncio

Ed in attesa dei risultati del concorso per l’assunzione di oltre 50 unità di personale part time, è stato annunciato lo stop del servizio di vigilanza davanti alle scuole del capoluogo.

La lettera

Intanto, i genitori della Scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” in via San Domenico Savio 4, hanno scritto al sindaco Enzo Napoli e per conoscenza alla Polizia Municipale, chiedendo la presenza costante di un agente nelle ore di entrata e uscita dei bambini dall’istituto, per via del continuo passaggio di auto e scooter nel parcheggio.