Post Covid-19/La G.R. Servizi va avanti e si rafforza: tra i suoi sarti "di punta" il giovane Elvis

"Elvis l'arte sartoriale ce l'ha nel sangue". Questa l'emblematica certezza espressa da Gerardo e Giovanni Natella della G.R. Servizi srl, società che oggi ha la sua base a Pontecagnano e si occupa di recupero di prodotti tessili e dello smaltimento degli scarti, lavorando in sinergia con lavanderie industriali. Nella grande famiglia della G.R. Servizi srl è entrato a far parte anche Elvis Marvis, giovanissimo nigeriano, ospite di una casa famiglia salernitana, che rappresenta ad oggi il dipendente "di punta" della società di Natella. Dopo aver mostrato il suo grande cuore anche attraverso il supporto alle attività benefiche messe in campo dal Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad (ultima in termini temporali quella della produzione di mascherine in tnt per la Caritas parrocchiale di Matierno ndr), Elvis è la prova vivente di come l'impegno, prima o poi, paghi sempre. Di poche parole, il giovane che preferisce esprimersi attraverso le sue creazioni sartoriali. A raccontare del suo talento, Gerardo e Giovanni Natella che, anche in questo tempo di crisi per l'emergenza Covid-19, hanno trovato nel promettente sarto nigeriano una spalla preziosa. "L'emergenza sanitaria ha avuto varie ricadute negative in tutto il settore: per le lavanderie siamo fermi, al momento lavoriamo solo per i reparti ospedalieri. Ma intanto ci siamo attrezzati per la produzione delle mascherine che sono artigianali, con rifiniture di cotone e tnt, di vari colori e fantasie (vedi in basso la mascherina della Salernitana ndr), oppure quelle solo in tnt doppio strato. Il mese prossimo si incrementerà il lavoro. - raccontano i titolari dell'impresa- Dopo qualche iniziale difficoltà e incomprensioni che inevitabilmente, per una serie di ragioni socio-culturali, si sono presentate, Elvis si è mostrato serio e di talento: gli abbiamo dato fiducia ed ha saputo ripagarci con molte soddisfazioni. E' entrato da dipendente ed ora lo abbiamo affiancato alla direttrice di un prossimo progetto, la signora Tina De Chiara, per una produzione delicata di camici e divise ospedalieri: si tratta di ben 60mila pezzi. Elvis ha dimostrato un impegno notevole: la sartoria ce l'ha nelle vene, e si è mostrato una persona sensibile sul lavoro", ha sottolineato patron Gerardo chiamato "papà" dal suo allievo.

Un esempio di integrazione sociale e tenacia imprenditoriale, nel segno della meritocrazia senza discriminazioni, la G.R. Servizi srl che, dalla crisi, ha saputo trarre e dare nuove opportunità, nonostante i pesi fiscali: "In questo panorama poco incoraggiante, noi ci salviamo perchè adottiamo la pazienza: non ci disperiamo e pensiamo positivo, cercando di pagare tutte le tasse - hanno concluso i Natella- Sarebbe bello se questa esperienza del Covid 19 aprisse mente e cuore dei politici, supportando imprese come la nostra e, in generale, fortificando la condizione dell'economia locale, troppo provata dalla crisi che l'ha investita".