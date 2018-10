Storico marchio di alta pasticceria siciliana chiama l'artista salernitano Valentino Annunziata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'artista salernitano curerà il restyling dello storico marchio “Dolci Tradizioni Siciliane”, Progettare un sito web di alto profilo disegnato da lui. Una grafica mozzafiato quella ideata per “Dolci Tradizioni Siciliane” da Valentino Annunziata, che oltre al sito, si occuperà del rebranding dello storico marchio siciliano. Una forte spinta artistica ed un profondo tocco di colore per la nuova serie di cataloghi e listini disegnati. L’artista dopo le richieste de parte del direttore, Pietro Pisciotta,, ha accettato la sfida lanciata dall'azienda ed ha realizzato sito web, grafiche e logo. L'artista ha curato la campagna di rebranding in generale, arrivando poi ad occuparsi della creazione di un profilo instagram per l'azienda. In settimana verranno presentate ufficialmente le grafiche commmissionategli e ci saranno diverse interviste televisive e radiofoniche per presentare il rilancio di questo grande marchio siciliano. 

