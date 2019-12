Danza di uccelli nel cielo: gli stormi incantano i salernitani

Non solo luci e decorazioni natalizie. Oggi pomeriggio i salernitani che guardano verso l'alto sono stati sorpresi da un altro spettacolo, questa volta made in nature. A caratterizzare il cielo in questo periodo, infatti, gli stormi di uccelli: come in una danza, perfettamente armonica, i pennuti volteggiano in modo compatto, disegnando figure nel cielo. Si tratta di un comportamento antipredatorio. Tanta curiosità.

Foto di Guglielmo Gambardella

