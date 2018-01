Strada alla memoria di Guido Scocozza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione della XXIII Edizione del Premio “Guido Scocozza” in programma il 7 aprile 2018 presso il Teatro Augusteo di Salerno, Elvira Rizzo Presidente della Sezione U.I.L.D.M. di Salerno, richiede ufficialmente al Sindaco di Salerno l’ intitolazione di una strada in memoria a Guido Scocozza. Il Premio nasce nel 1987 allo scopo di dare un riconoscimento ad una persona distintasi per il suo impegno nel campo delle politiche sociali e della solidarietà e viene dedicato a Guido Scocozza, giovane volontario della U.I.L.D.M. di Salerno perito tragicamente nella primavera del 1988, in un attentato terroristico nel cuore di Napoli. “ Proprio perché questa manifestazione ha lo scopo di premiare quelle persone che si adoperano per gli altri, ci sembrava giusto ricordare Guido, ragazzo esemplare che ha offerto la sua vita per rendere migliore quella degli altri, morto tragicamente a soli 25 anni in un attentato terroristico a Napoli- dichiara Elvira Rizzo- “ e ho pensato alla possibilità di intitolargli una strada vicino al Villaggio della Solidarietà “Guido Scocozza” in via Pio XI, interpretando così il sentimento comune di molti cittadini.”