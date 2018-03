Strada chiusa a Ravello: partono i collegamenti speciali via mare

Dopo la sospensione del traffico veicolare sulla SS163 “Amalfitana”, a causa di un masso pendente dal costone roccioso, su richiesta del sindaco di Daniele Milano, il Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi allestirà da sabato 10 marzo e per tutta la durata dell’interruzione un servizio navetta via mare tra Amalfi e Maiori . Il costo del biglietto è di 2 euro per singola tratta ed è possibile acquistarlo a bordo.

Ecco gli orari:

Amalfi-Andata : (7:00), (9.00), (12:40), (13:30), (18:15).

Maiori : (7:15), (7:55), (9:15), (9:30), (12:55), (13:05), (13:45), (14:10), (18:30), (18:45).

Amalfi-Ritorno: (8.10), (9:45), (13:20), (14:25), (19:00).