Capo d'Orso, strada chiusa: dalla riunione arriva fumata grigia

La costiera amalfitana resta spezzata in due: la Statale 163 è chiusa a causa di un incendio e c'è incertezza sulla riapertura al traffico veicolare. Oggi, lunedì 12 agosto, era in programma un vertice, alla presenza del sindaco di Maiori Antonio Capone, dei tecnici di Genio Civile, Anas e dell'impresa "Domina". Non ci sarebbero ancora le condizioni per sbloccare l'impasse.

I disagi

Mentre proseguono i collegamenti straordinari via mare per ovviare alle difficoltà di turisti e pendolari, le istituzioni riflettono e si adoperano per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza. Occorre utilizzare speciali barriere in calcestruzzo per delimitare la corsia esterna con reti alte 150 centimetri. I nuovi newjersey dovranno giungere dall'Irpinia. Domattina, martefdì 13 agosto, è stato fissato un nuovo sopralluogo alle ore 8.30.