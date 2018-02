Lavori di manutenzione per il ponte dell’A30, strada chiusa per 6 settimane

Disagi per gli automobisti nel salernitano: sono stati annunciati i lavori di manutenzione al ponte dell’autostrada A30 in via Guerrasio che dureranno circa due mesi, ai confini con Roccapiemonte e Mercato San Severino. A comunicarlo il comando della polizia locale di Castel San Giorgio diretto dal capitano Marco Inverso. I lavori risultano necessari a causa dei sempre più frequenti incidenti, dovuti ad un ridimensionamento dello spazio viario in altezza, tra la sede stradale e la campata del ponte dell’A30 (poche settimane fa addirittura un container fu divelto da un tir andando a conficcarsi alla base dei sostegni del ponte).

La chiusura

La chiusura della strada comporterà notevoli disagi agli automobilisti sia quelli diretti a Castel San Giorgio, Siano e Bracigliano sia quelli provenienti da questi paesi e diretti a Salerno, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni e comunque verso l’autostrada A3 Napoli- Salerno. I lavori cominceranno mercoledì 14 febbraio e via Guerrasio sarà chiusa all'altezza della ferramenta “Maresca” con indicazioni di percorso obbligatorio (solo per autoveicoli fino a 3.5 T) in direzione zona industriale di Mercato San Severino–Piazza del Galdo e contestualmente sarà impedito l’ingresso a Castel San Giorgio. Gli automobilisti dovranno quindi necessariamente utilizzare le uscite per Castel San Giorgio delle frazioni Santa Maria a Favore e Fimiani. Per coloro che sono diretti a Roccapiemonte la direzione consigliata è quella per la frazione Casali di Roccapiemonte.

I bus

Gli autobus di linea dovranno ripianificare i propri percorsi prevedendo l’entrata a Castel San Giorgio dalla frazione Santa Maria a Favore e l’uscita dal Comune in direzione Casali di Roccapiemonte. Per qualsiasi altra informazione si può contattare il comando della polizia locale di Castel San Giorgio al tel. 081 5163270

Il Comune di Roccapiemonte

L’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte, rende, dunque, noto che da mercoledì 14 febbraio sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di Via Filomena Galdieri – Strada Provinciale 104, che da Roccapiemonte porta verso Castel San Giorgio. L'ente annuncia che, grazie ai lavori al ponte, sarà sostituita una trave del viadotto e che il manto stradale sarà abbassato di alcuni centimetri per non causare più problemi per il passaggio degli automezzi.