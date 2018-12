Strada Statale 163 "Amalfitana" riaperta al traffico a Furore: il dispositivo

E' stata riaperta al traffico, alle 18.15 circa di oggi, la tratta della strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 22,300 a Furore, con l'attivazione del senso unico alternato, in attesa del completamento di ulteriori interventi da parte del Genio Civile, così come rappresentato in una nota ad Anas (Gruppo FS Italiane).

La viabilità

La strada è stata riaperta e resa di nuovo accessibile - fa sapere l’Anas - a seguito della comunicazione dell'avvenuto completamento della prima parte di intervento sul versante. La chiusura al traffico della tratta dell'arteria stradale, infatti, si era resa necessaria dallo scorso martedì a causa della caduta di alcuni massi sul piano viabile dal costone roccioso attiguo all'arteria stradale. La riapertura totale della carreggiata avverrà a seguito dell'ultimazione degli interventi da parte del Genio Civile salernitano.

La polemica

In mattinata, proprio sui disagi provocati dalla chiusura della strada, era andato in scena su Facebook, un botta e risposta tra l'imprenditore alberghiero Salvatore Gagliano e il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.