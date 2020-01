Strade al buio a Salerno, intervengono i tecnici del Comune

Da giorni alcune strade della zona orientale di Salerno sono al buio. Tra queste c’è sicuramente via Rocco Cocchia dove uno dei residenti, Francesco Virtuoso, ha scritto una lettera direttamente al Prefetto Francesco Russo per chiedere un suo intervento visto che, da cinque giorni, il problema non viene risolto.

L’intervento

Oggi, però, squadre di tecnici ed operai del Comune sono al lavoro per ripristinare, nel più breve tempo possibile, il regolare servizio di pubblica illuminazione. “E' in corso una minuziosa attività d'ispezione delle cassette, dei cavi e dei condotti sotterranei, dei corpi illuminanti e degli impianti al fine di individuare l'origine dei problemi e procedere ad una definitiva risoluzione. A tal fine – comunano da Palazzo di Città - sono in corso anche alcune attività di prova illuminotecnica con l'accensione degli impianti nel corso delle ore diurne al fine di verificarne l'effettivo e prolungato funzionamento”.