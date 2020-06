Ripavimentazione delle strade a Salerno: ecco le zone coinvolte

Non solo la condotta sottomarina Cetara-Salerno ma ache una serie di interventi di manutenzione che interesseranno molti quartieri di Salerno. Proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, secondo un fitto calendario già predisposto dagli uffici comunali, i lavori di ripavimentazione stradale di arterie cittadine. Dopo quelli già realizzati nei giorni scorsi in via De Renzi, via Calata San Vito, via Crispi, Giovi Incarto, i successivi interventi riguarderanno diverse strade tanto della zona occidentale (Ponte Rouen, via Bastioni-via Alferio, via Paglia-via De Granita, via Cavaliero, viadotto Gatto), quanto di quella orientale e collinare (via Medaglie D'Oro, via Granati-via Vestuti, via Fuorni, Giovi Piegolelle).

Le altre operazioni

Ripavimentazione campetto di calcio Salesiani, realizzazione del parcheggio terminal bus Vinciprova, sistemazione area esterna chiesa di via Vinciprova, messa in sicurezza acquedotto medievale, realizzazione recinzione sagrato chiesa Santa Maria a Mare, predisposizione condotta per passaggio fibra ottica in località Giovi (tratto ufficio postale Piegolelle-intersezione Sala Abbagnano).