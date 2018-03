Rischio incidenti a Salerno, la mappa elaborata da Strade Sicure

"Strade Sicure", associazione impegnata per tutelare i cittadini dai pericoli che accadono sulle nostre strade, attraverso campagne di informazione e di prevenzione, offre una mappa sulla pericolosità di alcuni tratti, per segnalarla alle autorità ed agli enti competenti responsabili. Con il progetto Sentinelle di quartiere, in particolare, l'associazione monitora quotidianamente il territorio comunale per l’incidentalità stradale e coadiuva le Forze di Polizia Locali offrendo il servizio di viabilità assistita nel post-incidente, in caso di sinistro stradale.

Il Consiglio

Stamattina da una riunione del Consiglio Direttivo svoltasi in sede, l'associazione ha elaborato un report annuale per evidenziare i luoghi critici. Di seguito, l'elenco fornito:

 VIA San Leonardo dopo il Cavalcavia Ospedale Ruggi - Stadio Arechi all’incrocio con Via Pastore ove le persone che si recano al nosocomio cittadino poco avvezze alla zona si ritrovano in quest’incrocio poco regolamentato attraversandolo magari a forte velocità (9 interventi)

 Via San Leonardo altezza Centrale del Latte curve molto pericolose assetto viario scomposto (5 interventi)

 Fuorni e Zona Industriale strade a scorrimento veloce poco illuminate e con assetto viario molto sconnesso (11 interventi)

 VIA Gramsci Parco Pinocchio Sarebbero necessari : strisce o dossi per limitare la velocità in prossimità degli incroci con il ponte Rouen che collega alla diramazione per la tangenziale e le autostrade (7 interventi)

 Incrocio Fratte Via Degli etruschi – Via Spirito nei pressi area Archeologica (6 interventi). I sinistri maggiori li abbiamo riscontrati nei mesi di Luglio e Dicembre.